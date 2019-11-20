Путин заявил о неэффективном освоении средств на нацпроекты

Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение средств на национальные проекты, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

«У нас исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств, выделяемых на национальные проекты. Это очевидно», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Так, по словам главы государства, освоено только 64% средств, выделенных на нацпроекты. Путин отметил, что властям необходимо уделить особое внимание этому вопросу, передает ТАСС.

Путин отметил, что очень большой объем средств выделяется из федеральных источников, но осваивать средства должны непосредственно на территориях России. «И правительству нужно было бы уделить внимание взаимодействию. Сейчас такое взаимодействие налаживается», – сказал президент.

При этом он отметил, что цели просто освоить средства не стоит. «У нас нет цели истратить средства во что бы то ни стало. Нам результат нужен», – заявил Путин, отметив, что этот результат выражается в увеличении темпов роста экономики и производительности.

Ранее Путин заявил о необходимости добиться кардинального изменения в производительности труда, увеличив его.

В начале ноября премьер России Дмитрий Медведев допустил установление повышенной ответственности за нарушения при реализации нацпроектов. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.