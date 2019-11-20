Путин призвал добиться кардинального увеличения производительности труда

Президент Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала «Россия зовет!» заявил о необходимости добиться кардинального изменения в производительности труда, увеличив его.

«Правительству России, нашему деловому сообществу необходимо добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных, передовых технологий, роста квалификации и новых компетенций», – сказал Путин.

Глава государства также заявил, что в России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на темпы снижения экономических показателей в мире, передает РИА «Новости».

«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%», – сказал Путин.

Со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается ускорение роста, продолжил президент.

«Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое, хочу подчеркнуть, значение в современной истории России», – отметил Путин.