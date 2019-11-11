Медведев пригрозил наказанием за нарушения при реализации нацпроектов

Премьер России Дмитрий Медведев допустил установление повышенной ответственности за нарушения при реализации нацпроектов. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», – передает слова Медведева ТАСС.

Он напомнил, что с марта Генпрокуратура ведет проверки, особенно внимательно контролируя расходование бюджетных средств, соблюдение условий их получения и сроки доведения денег до адресатов.

По словам Медведева, есть риски не достигнуть показателей 2019 года сразу по трем нацпроектам. Причинами этого он называет объективные обстоятельства, которые связаны с началом работы, и субъективные – нескоординированность и плохая организация работы.

«Очевидно, что на работу в сфере международной кооперации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках по основным экспортным неэнергетическим товарам из России», – заметил он.

Премьер заявил, что это объяснение служить оправданием не может.

Говоря о нацпроекте по производительности труда и поддержке занятости, Медведев сообщил, что к его реализации в этом году приступило 36 регионов вместо 29. В то же время бизнесу предложили недостаточное количество системных мер по стимулированию роста производительности труда, а это негативно сказывается на мотивации собственников предприятий.

Также премьер указал на случаи корректировки федеральных проектов по целевым значениям для регионов, которые устанавливаются из обсуждения с местными властями. «Это вообще недопустимо», – заявил Медведев. По его словам, такие поправки требуют дополнительного финансирования со стороны регионов.

Кроме того, премьер заявил, что получению объективных данных по нацпроектам мешают разные методики расчетов.

«Есть проблемы со статистикой. Получению объективных данных по национальным проектам мешает конфликт между двумя методиками расчета. Первая – это расчет показателей производительности труда, который утвердило Минэкономразвития, вторая – это показатели, которые применяются для оценки эффективности работы губернаторов. Здесь нужно синхронизировать методики, что, собственно, я и поручаю сделать Минэкономразвития, чтобы разночтений этих не было, чтобы этим никто не манипулировал», – сказал Медведев.

Он подверг критике исполнителей нацпроектов за низкий уровень льготного кредитования малого бизнеса – средства в программе есть, однако они «расходуются крайне медленно».

«По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 млрд рублей из запланированной суммы в 1 трлн рублей», – заявил премьер.

В июле Медведев предлагал уголовно наказывать демпингующих и срывающих торги, проводимые при реализации нацпроектов.

В Кремле заявляли, что социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в 2019 году.