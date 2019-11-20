В Раде предсказали уничтожение Украины командой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда принесет «разорение и уничтожение» нации, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«Партия («Слуга народа», – Прим. ВЗГЛЯД) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про «агрессию России», мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд», – передает РИА «Новости» слова Кивы в эфире телеканала NewsOne.

При этом Кива отметил, что Зеленский все же хочет принести мир в страну.

Депутат добавил, что не рассчитывает на хорошие результаты от встречи в «нормандском формате», но выразил надежду, что европейские партнеры наведут Зеленского на правильную позицию для разрешения конфликта в Донбассе.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности к поиску компромиссов по Донбассу.





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