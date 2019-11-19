Киев заявил о готовности к поиску компромиссов по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев открыт к диалогу в рамках «Нормандского формата».

«Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым разумом. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут», – сказал Пристайко, передает РИА «Новости».

Политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что итоговый документ саммита «нормандской четверки» решено согласовать заранее по требованию Москвы, чтобы Украина не смогла в ходе переговоров выйти за рамки Минских соглашений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите лидеров «нормандского формата» собирается обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.