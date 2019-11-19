Зеленский собрался обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите лидеров «нормандского формата» собирается обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

«Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что на встрече «нормандской четверки» примут документ, однако будет он декларативным или обязательным к исполнению, пока неизвестно.

«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст (по итогам встречи), что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет», – сказал он.

По его словам, пока согласование текста документа продолжается. Что это будет за документ, только предстоит определить. Песков заметил, что есть документы, которые после подписания носят обязывающий характер, а бывают документы, принимаемые без подписи – такие документы являются декларативными.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.

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