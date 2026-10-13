Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
Долги украинских предприятий по зарплате превысили 85 млн долларов
Задолженность предприятий на Украине по зарплате превысила 85 млн долларов
Общая задолженность по выплатам заработной платы на Украине на конец сентября составила 85,5 млн долларов (3,8 млрд гривен).
Такие данные приводит украинский Госстат, передает ТАСС.
Наибольшая задолженность фиксируется в промышленном секторе – 45,3 млн долларов (2 млрд 35 млн гривен). На Украине было полностью прекращено производство стали из-за вывода из строя последних работавших предприятий. Крупнейший металлургический завод «Арселормиттал Кривой Рог» из-за повреждения мощностей объявил о консервации производства.
На официальном уровне также говорят о проблемах с выплатами. Мэр Львова сообщил, что дворники и водители трамваев остались без зарплат из-за блокировки Государственной казначейской службой платежей городам.
Ассоциация городов Украины обратилась к премьеру Сергею Корецкому с призывом немедленно разблокировать платежи. Отмечается, что при наличии средств на счетах муниципалитетов городам заблокирована возможность проводить расчеты.
9 сентября глава правительства заявил о замораживании бюджетных расходов, кроме первоочередных, из-за отсутствия запланированного международного финансирования. Корецкий призвал местные власти пересмотреть бюджеты и отказаться от неприоритетных расходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин Украины предсказал рекордный дефицит бюджета.
Власти страны из-за нехватки денег прекратили выплаты на подготовку к зиме.