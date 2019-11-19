Эксперт: Россия не даст пересмотреть Минские соглашения

Итоговый документ саммита «нормандской четверки» решено согласовать заранее по требованию Москвы, чтобы Украина не смогла в ходе переговоров выйти за рамки Минских соглашений, заявил глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.

«Проект итогового документа саммита «Нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже, уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины. Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений», – написал он в своем Telegram.

Чеснаков добавил, что стороны решат уже в Париже, будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер.

«В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть», – заявил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» примут документ, однако будет он декларативным или обязательным к исполнению, пока неизвестно. По его словам, согласование текста документа продолжается.