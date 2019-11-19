Эксперт: Отказ американцев от полетов на «Союзах» скажется на российской космонавтике

Отказ НАСА от перевозки астронавтов на «Союзах» приведет к падению конкурентоспособности страны на мировом космическом рынке, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Впервые за 19 лет зарубежные астронавты не вошли в число тех, кто отправится к МКС на российских космических кораблях «Союз». Ранее среди экипажа присутствовал хотя бы один иностранный космонавт. С 2020 года НАСА планирует отправлять астронавтов на орбиту на своих пилотируемых кораблях Crew Dragon и Starliner, которые сейчас проходят последние испытания.

«Все зависит от того, как пройдут испытания. Из-за отсутствия американских астронавтов «Роскосмос» потеряет до полумиллиарда долларов в год. Конечно, он попытается заменить это полетами туристов, которые в ближайшее время точно не намечаются», – говорит Моисеев.

Эксперт уверен, что Роскосмос многое потеряет от отказа НАСА. В первую очередь с числом заказов упадет производительность у российских инженеров, а вслед за этим – и конкурентоспособность страны на мировом космическом рынке.

«В лучшие годы, лет 6-7 назад, половина нашей производимой космической техники являлась заказом из-за рубежа. А сейчас получается, что космическое предприятие оказывается недозагруженным», – добавил Моисеев.

Россия тем самым уходит с мирового космического рынка, и в ближайшее десятилетие ей придется сосредоточиться на собственных разработках, подытожил эксперт.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские корабли смогут совершать пилотируемые полеты на орбиту уже в начале 2020 года.

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