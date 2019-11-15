Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»

Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.

«Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос. У нас будут свои средства доставки на орбиту и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях», – приводит слова вице-президента США ТАСС.

Пенс напомнил, что президент США Дональд Трамп поставил задачу «возвращения астронавтов» на Луну в ближайшие пять лет. «Мы добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами. Мы вернемся туда впервые после 1970-х годов», – заявил вице-президент США.

Напомним, в конце октября глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Соединенным Штатам понадобились дополнительные места на российских «Союзах». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал помочь НАСА с доставкой астронавтов на МКС, распорядившись задействовать резервные мощности завода РКК «Энергия» для создания двух дополнительных пилотируемых кораблей «Союз МС».

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