Рогозин поручил изготовить два «Союза» для доставки астронавтов на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал команду на выделение средств на создание дополнительно двух пилотируемых кораблей «Союз МС» в том числе в связи с неготовностью американских пилотируемых кораблей и необходимостью доставки астронавтов НАСА на МКС.

«Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей [«Союз»] дополнительно», – приводит его слова ТАСС.

Рогозин отметил, что производственные мощности завода РКК «Энергия» – «штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей».

«Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля», – сказал Рогозин.

Ранее в четверг Рогозин сообщил, что Роскосмос поможет американским коллегам доставить астронавтов на Международную космическую станцию. Для этого будут ужаты российские экипажи, добавил он.

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