Рогозин пообещал помочь НАСА с доставкой астронавтов на МКС

Роскосмос поможет американским коллегам доставить астронавтов на Международную космическую станцию, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил, что НАСА запросило у Роскосмоса места на «Союзах» в 2020 и 2021 годах. «Мы постараемся помочь американским коллегам и ужмем наши экипажи», – приводит его слова ТАСС.

Рогозин добавил, что планы России это не нарушит.

24 октября глава НАСА Джим Брайденстайн сообщал, что организации может потребоваться еще одно-два места на «Союзах».

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