НАСА понадобились дополнительные места на «Союзах»

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что организации может потребоваться еще 1-2 места на «Союзах».

Он добавил, что переговоры по этому вопросу пока не начаты, передает РИА «Новости».

«Вероятно, нам понадобятся еще места», - сказал Бранденстайн в ходе выступления на конференции по астронавтике в Вашингтоне.

«Очень возможно, что мы начнем переговоры, чтобы получить дополнительное место, возможно, и два места», - сказал Бранденстайн.

«Переговоры (с «Роскосмосом») мы еще не начали», - отметил глава НАСА. Он добавил, что НАСА и госкорпорация «Роскосмос» ведут взаимовыгодное сотрудничество, в том числе по пилотируемым полетам.

В августе сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) решило отказаться от использования российских пилотируемых кораблей «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС.

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