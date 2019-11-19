Астронавтов США не включили в экипажи кораблей «Союз» для полета к МКС

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», которые отправятся к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года, следует из данных Центра подготовки космонавтов.

Согласно утвержденному списку, опубликованному Центром подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля «Союз МС-17», который отправится на МКС в октябре 2020 года, закреплены за россиянами: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. В Центре подготовки космонавтов пояснили, что экипаж утвержден в таком составе межведомственной комиссией, передает РИА «Новости».

Если Роскосмос не предоставит одно из мест на корабле НАСА или другому зарубежному агентству, то в октябре 2020 года на МКС отправится первый за время эксплуатации станции экипаж «Союза» из трех россиян.

Ранее в экипаж из трех человек для полета на МКС всегда входил один или два иностранных астронавта. Последний полностью российский экипаж полетел в космос в 2000 году во время посещения станции «Мир».

В следующий экипаж, который должен стартовать весной 2021 года на борту корабля «Союз МС-18», включен Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Это первый случай, когда в космос может полететь экипаж из трех Сергеев.

В прошлую пятницу вице-президент США Майкл Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов».

В конце октября глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Соединенным Штатам нужны дополнительные места на российских «Союзах». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал помочь НАСА с доставкой астронавтов на МКС.

По данным НАСА, США заплатили России почти 4 млрд долларов за доставку астронавтов на МКС на российских «Союзах».

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