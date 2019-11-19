Столтенберг обсудит с Макроном заявление о «смерти мозга» НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном его высказывание о «смерти мозга» альянса.

«Я на следующей неделе еду в Париж, чтобы встретиться с президентом Макроном. И я буду обсуждать с ним это (критику со стороны Макрона), буду говорить о том, что НАТО оперативно реагирует на вызовы», – заявил Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, Евросоюз не сможет заменить НАТО. «Нужно и то, и другое. Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, потому что 80% инвестиций будут не из ЕС», – добавил Столтенберг.

В начале ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. Также Макрон потребовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.