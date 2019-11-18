Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Президент Владимир Путин положительно оценил проект компаний «Русская платина» и «Норильский никель» по добыче палладия в Арктической зоне.

Проект Путин обсудил на встрече с президентом «Русской платины» Мусой Бажаевым. Для освоения месторождений палладия в регионе создали совместное предприятие «Арктик Палладий», передает ТАСС.

«Окупаемость хорошая, я смотрю. Общие инвестиции – 15 млрд долларов, а чистая прибыль – 3,7 тыс. млн. За четыре года с небольшим – полная окупаемость», – отметил Путин.

Он назвал эти показатели отличными.

Бажаев согласился с президентом России, назвав проект «очень хорошим».

«И в отрасли считают, что это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза», – сказал глава «Русской платины».

«Очень хороший проект», – подтвердил российский лидер.

Отметим, что в декабре 2018 года стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота. Сообщалось, что дефицит этого металла в 2019 году может достигнуть 1,4 млн унций. В 2018 году он составил 1,2 млн унций.

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