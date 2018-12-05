Впервые за 16 лет палладий стал дороже золота

Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота, в ходе торгов в среду цена драгметалла достигла отметки 1256 долларов за тройскую унцию.

Как сообщает Bloomberg, такая стоимость на 1,9% превысила уровень закрытия предыдущих торгов.

Стоимость золота при этом снизилась на 0,3%, до 1235 долларов за тройскую унцию.

Основная причина роста стоимости палладия связана с прогнозами относительно дефицита этого металла. Массовый отказ потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин, где в качестве катализатора используется палладий, способствует росту спроса на него.

Согласно оценкам, дефицит палладия в 2019 году может достигнуть 1,4 млн унций, в этом году он составил 1,2 млн унций.