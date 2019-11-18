Книги Соколова начали продавать в Сети за 20 тыс. рублей

В Сети появились объявления о продаже книг историка Олега Соколова, который подозревается в убийстве и расчленении своей студентки в Санкт-Петербурге. При этом стоимость книг продавцы оценивают от 18 тыс. рублей.

Так, на портале «Авито.ру» появились объявления о продаже книг Соколова «Битва двух империй» и «Битва трех императоров». На двух экземплярах есть автографы автора – одна книга подписана «Евгению на добрую память» (за нее назначена цена в 24 тыс. рублей), а вторая – «Командиру морского экипажа Жданову Александру на добрую память» (22 тыс. рублей). Еще одна книга, на которой автографа нет, выставлена на продажу за 18 тыс. рублей.

«Ридусу» удалось связаться с автором второго объявления – Ириной. Она рассказала, что продает книгу, так как та ей просто не нужна.

«Книга – подарок автора, причина продажи – не нужна, критерии цены: продажа аналогичной Невзоровым (журналистом Александром Невзоровым, который «для эксперимента» продавал книгу Соколова «Армия Наполеона») за 20 тысяч, плюс цены на аналоги. В цену заложен торг», – сообщила она.

Автор объявления уточнила, что ей уже написали несколько человек, но они не сделали конкретных предложений. На вопрос об отношении к Соколову она отвечать отказалась.

Еще один человек, выставивший на продажу за 30 тыс. рублей книгу Соколова «Битва трех императоров» с автографом для некоей Татьяны, заявил журналистам РЕН ТВ, что вырученные средства пойдут в фонд помощи жертвам домашнего насилия.

Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него. Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.