Лукашенко рассказал о «грубейшей ошибке» Польши по отношению к России

Польша допустила «грубейшую ошибку», не пригласив президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос польских СМИ.

«Грубейшая – не пригласить россиянина, президента России, а все [советские] республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно», – приводит его слова РИА «Новости».

Лукашенко также заявил, что Белоруссия не планирует создавать альянс с Россией для того, чтобы «выдвинуть танки» в Польшу, Украину или другие страны. Глава республики обратился к польским СМИ не писать подобные материалы.

Он сказал, что этой темы касался и во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я сказал, что мы никогда не будем вам (Украине – прим. ВЗГЛЯД) угрожать силой», – подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, в начале сентября в Варшаве прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польские власти сочли «неуместным» присутствие президента Владимира Путина. Россия в этой связи призвала страны Запада не искажать исторические факты, а также заметила, что Польша поставила себя в глупое положение.

Отметим, что Лукашенко не воспользовался приглашением президента Польши Анджея Дуды и отказался участвовать в мероприятиях в Варшаве.

Телеведущий Владимир Соловьев отмечал, что Лукашенко, «как человек мудрый», отказался участвовать в политических играх и проявил солидарность с Россией.

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