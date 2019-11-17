Лукашенко рассказал о «грубейшей ошибке» Польши по отношению к России

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17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу», в отличие от украинских потребителей, невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России – поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
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Глава Госдепа подставился сравнением Крыма с Голанами

Для Израиля признание Голанских высот со стороны США стало исторической вехойФото: Ariel Schalit/AP/ТАСС
Госсекретарь США выступил с пространным сравнением ситуации вокруг Крыма и Голанских высот. Как известно, США признали отторгнутые у Сирии Голанские высоты территорией Израиля, однако не признают воссоединение Крыма с Россией. Чем ситуации с Крымом и Голанами похожи, в чем различаются – и почему Вашингтон предпочитает не замечать эти тонкости? Подробности...
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За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
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Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)Фото: primeminister.am
Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
Обсуждение: 245 комментариев
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              Лукашенко рассказал о «грубейшей ошибке» Польши по отношению к России

                 17 ноября 2019, 13:52
              Фото: VASILY FEDOSENKO / POOL/EPA/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Польша допустила «грубейшую ошибку», не пригласив президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

              «Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос польских СМИ.

              «Грубейшая – не пригласить россиянина, президента России, а все [советские] республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно», – приводит его слова РИА «Новости».

              Лукашенко также заявил, что Белоруссия не планирует создавать альянс с Россией для того, чтобы «выдвинуть танки» в Польшу, Украину или другие страны. Глава республики обратился к польским СМИ не писать подобные материалы.

              Он сказал, что этой темы касался и во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я сказал, что мы никогда не будем вам (Украине – прим. ВЗГЛЯД) угрожать силой», – подчеркнул белорусский лидер.

              Напомним, в начале сентября в Варшаве прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польские власти сочли «неуместным» присутствие президента Владимира Путина. Россия в этой связи призвала страны Запада не искажать исторические факты, а также заметила, что Польша поставила себя в глупое положение.

              Отметим, что Лукашенко не воспользовался приглашением президента Польши Анджея Дуды и отказался участвовать в мероприятиях в Варшаве.

              Телеведущий Владимир Соловьев отмечал, что Лукашенко, «как человек мудрый», отказался участвовать в политических играх и проявил солидарность с Россией.

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