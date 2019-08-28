Владимир Соловьев объяснил отказ Лукашенко от визита в Польшу

«Надо напомнить, что белорусский народ страшно пострадал в Великой отечественной войне, свято чтит память своих предков, поэтому не позволяет как-то пытаться переиначить историю», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал сообщения о том, что белорусский президент не приедет в Польшу на 80-ю годовщину начала II мировой войны.

«Поскольку из памятных мероприятий в этом году попытались сделать фарс и переписать историю, Лукашенко, как человек мудрый, и с уважением относящийся к истории не хочет участвовать в чужих политических играх», – подчеркнул Владимир Соловьев.

В среду варшавское издание Rzeczpospolita сообщило: Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды, и не прибудет на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Как передает RT, польская пресса связывает возможный отказ Лукашенко с тем, что аналогичное предложение не получил Владимир Путин. «Здесь не вопрос солидарности с Путиным, здесь вопрос об уважении к истории своего народа», – подчеркнул Соловьев.

Напомним, что в 2016 году сейм Польши и Верховная рада Украины приняли в качестве совместного документа «Декларацию памяти и солидарности», в которой причислили Советский Союз (а следовательно, и Белоруссию, и саму Украину) к агрессорам, развязавшим Вторую мировую войну. В том же году польский Институт национальной памяти подготовил проект сноса более чем 500 советских памятников. В частности, осенью 2018-го в Варшаве был снесен памятник Благодарности воинам советской армии. А еще ранее, весной прошлого года прошлого года польские власти отказалась приглашать представителей России на мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой – пригласив при этом представителей Белоруссии. Это идет вразрез с позицией Минска: как подчеркнул Лукашенко, выступая в мае XIV Белорусском международном медиафоруме, народы СССР совершили великий подвиг, победив врага и отстояв свою свободу, потому что были вместе.

Именно уважением к общей памяти, а не какими-либо политическими обстоятельствами вызвано решение белорусского президента, полагает Соловьев. Он, в частности, полагает, что вряд ли на позиции Лукашенко сказалось то, что в Варшаву намерен приехать помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, известный своей антироссийской позицией. Отметим, что Болтон намерен посетить и Минск.

«Не следует относиться к этому настолько трепетно. Если отношения между российским и белорусскими народами хорошо понятны, то ему не будут страшны визиты никаких болтонов. Ну, приедет, пошевелит усами», – заметил Соловьев. «Основная задача товарища Болтона – это не отношения России и Белоруссии, а отношения Белоруссии и Китая. У американцев сейчас совершенно другая головная боль – о Пекине», – заметил собеседник.

Известно, что Лукашенко давно стремится наладить партнерские отношения с Китаем, который он назвал «всепогодным другом» Белоруссии. Партнерство сейчас налицо: в 2018 году был введен безвизовый режим между двумя странами, товарооборот за 2018-19 годы вырос на 70%, экспорт в Китай планируется дорастить до 1 млрд долларов, китайские военные принимали участие в военном параде в Минске и т.д. В свете американо-китайского противостояния становится ясна миссия Болтона, полагает собеседник.