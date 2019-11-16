В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа

Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.

Испанский судья считает, что материалы дела основываются исключительно на «подозрениях» и не имеют «весомых доказательств, указывающих на наличие признаков преступления совершенного кем-либо из обвиняемых», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание El Espanol.

Отмечается, что в 2016 году прокуратура по делам коррупции подала жалобу для разбирательства и настаивала на выдаче ордера на арест Фирташа, проживающего в Вене.

Предпринимателя задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США, которые обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

В июне Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США.

Украинский политолог Руслан Бортник в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Украину ждет передел собственности в случае выдачи Фирташа США.