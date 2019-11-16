Стало известно о состоянии здоровья президента Сербии

Состояние президента Сербии Александра Вучича стабильно, он находится в Военно-медицинской академии (ВМА), сообщила советница сербского лидера Сузана Васильевич.

Васильевич сообщила, что состояние здоровья президента стабильно, однако «из предосторожности он все еще находится в ВМА», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Танюг».

Ранее в субботу стало известно о госпитализации Вучича.