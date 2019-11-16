Президента Сербии госпитализировали

Президент Сербии Александр Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщила его администрация.

В сообщении указывается, что «президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», передает РИА «Новости».

Вучичу 49 лет. Политическую карьеру он начал в 1993 году, когда вступил в Сербскую радикальную партию и был избран депутатом Народной скупщины Сербии.

В 1998 году его назначили министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.

С 2012 года работал в правительстве Сербии – был министром обороны, вице-премьером, отвечающим за борьбу с коррупцией и преступностью, а затем и премьер-министром.

Пост президента Сербии Вучич занимает с 2017 года.