Угрожавших совершить покушение на Макрона задержали во Франции

Полиция Франции задержала двух человек, угрожавших совершить покушение на президента Эмманюэля Макрона, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные из юридических источников.

«Двое задержанных предстали в пятницу перед судьей по делам о терроризме, им будут предъявлены обвинения», – сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Уточняется, что задержания были произведены по делу об угрозах со стороны крайне правых в ноябре 2018 года.

Напомним, в прошлом году за планирование нападения на французского президента Эммануэля Макрона задержали шесть человек.

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