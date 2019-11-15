Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Боливию

Ростуризм порекомендовал российскими турагентам и туроператорам приостановить продажу туров в Боливию, а россиянам воздержаться от поездки в страну до нормализации обстановки, сообщило ведомство.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует...российским гражданам – воздержаться от поездок в Боливию в туристических целях до нормализации обстановки в стране... российским туроператорам, турагентам – приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии до нормализации обстановки в стране», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Туристам, которые на данный момент находятся в Боливии, Ростуризм рекомендует избегать мест массовых скоплений людей, обратить внимание на трудности с транспортным сообщением и авиаперевозками, а также проявлять крайнюю осторожность при перемещении по стране, особенно в Ла-Пасе, Кочабамбе, Санта-Крусе, Сукре, Потоси, Тарихе.

Напомним, в ночь на понедельник Моралес был вынужден уйти в отставку с поста президента на фоне погромов и нападений на чиновников. В стране начались аресты прежнего руководства страны, а Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии.