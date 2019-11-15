Заявление Коломойского об улучшении отношений с Россией оценили на Украине

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15 ноября, пятница | Последнее обновление — 17:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Двоих россиян обменяли на двух литовцев и норвежца
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»
Грузия отказалась от одной дороги с Россией
Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»
Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом
Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило – либеральный террор дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
Зачем и куда разводят войска в Донбассе
Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...
Не надо всюду видеть одну сплошную Украину
Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары
В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинкиПодробности...
Венеция ушла под воду
Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метраПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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