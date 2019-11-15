Заявление Коломойского об улучшении отношений с Россией оценили на Украине

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала призыв украинского олигарха Игоря Коломойского улучшить отношения с Россией.

«Игорь Коломойский не является представителем власти и команды (президента Украины, – прим. ВЗГЛЯД) Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», – написала Мендель в Facebook.

Напомним, Коломойский призвал закончить вооруженный конфликт в Донбассе, а также улучшить отношения с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД