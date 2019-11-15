Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим пятилетней девочки, которую нашли мертвой в Крыму после нескольких дней поисков, признался в убийстве ребенка, сообщила пресс-служба СК по Крыму.

«В Раздольненском районе Республики Крым отчим задержан по подозрению в убийстве пятилетней падчерицы и сокрытии ее тела», – сообщается на сайте СК.

По информации ведомства, в ходе допроса отчим дал признательные показания в совершении убийства ребенка. Он указал конкретную точку, где скрыл тело девочки. В ходе следственных действий тело там и обнаружили.

По версии следствия, отчим девочки с целью создания себе алиби забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Он вернулся домой и сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

Тело ребенка было найдено в пятницу закопанным в канаве, личность ребенка опознана, передает ТАСС.

«Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали», – сообщил глава Раздольненского района Андрей Захаров.

По информации РЕН ТВ, тело ребенка закопали в овраге рядом с домом.

Ребенок пропал 12 ноября в селе Кропоткино Раздольненского района. Ее отчим рассказал, что оставил дочь дома и уехал по делам вместе с младшим сыном. Когда мужчина вернулся, девочки не было, а дверь оказалась открытой.

По факту исчезновения ребенка СК открыл уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

Как сообщили следователи, никаких следов взлома они не нашли. В поисках ребенка были заняты более 170 волонтеров и даже задействовали беспилотники.