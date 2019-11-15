Школьникам на Камчатке предложили странный тест о пьющей царевне

Молодой учитель школы Петропавловска-Камчатского предложила пятиклассникам пройти тест по сказке Александра Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях». Задание, фото которого появилось в соцсетях, смутило не только учеников, но и их родителей.

Так, к вопросу «От какого угощения отказалась царевна» предлагались следующие варианты ответов: «1) от вина; 2) от водки; 3) от сигарет; 4) от медовухи».

Еще один вопрос, на который обратили внимание ученики, звучал следующим образом: «И царевна к ним сошла, …хозяям отдала». Что отдала царевна?». Предлагавшиеся варианты ответов: «1) честь; 2) хлев; 3) жбан; 4) соль».

Также школьников попросили закончить предложение «В избе жили...» одним из вариантов: «1) богатыри; 2) рыцари; 3) бомжи».

Спросили у них и о том, от чего умерла царевна: «1) злости; 2) тоски; 3) гриппа; 4) СПИДа». Еще один вопрос касался того, почему царевна не вышла замуж за богатыря: «1) все они были уродливые; 2) каждый день пьянствовали; 3) она уже была невестой».

Директор школы Лариса Артеменко объяснила использование сомнительного теста методической ошибкой. «Молодая учительница нашла эти тесты на одном из сайтов, где учителя со всей страны обмениваются опытом. Задания выложил педагог из Сергиева Посада», – приводит ее слова Kam24.

Артеменко подчеркнула, что вариант, который скачала учительница, отличается от того варианта, который был представлен на упомянутом сайте. «К сожалению, учительница не просмотрела задание до конца перед тем, как давать его детям, поскольку была уверена, что тест не отличается от того, который она видела на ресурсе», – сообщила директор.

Она отметила, что методическая ошибка вскрылась в тот же день, учительница из-за этого очень переживала. Администрация школы пришла к выводу, что ошибка совершена неумышленно, поэтому не заслуживает какого-либо взыскания.

«Учительница молодая, она из нашей школы, закончила Кубанский госуниверситет и вернулась. Использовать тест она решила не для смеха, а чтобы разнообразить образовательный процесс. Но, к сожалению, не просмотрела задания до конца», – добавила директор.

В свою очередь в региональном министерстве образования заявили «КамИНФОРМ», что использование в образовательном процессе подобного рода материалов недопустимо. Однако, отметили в ведомстве, молодой учитель взяла тестовые задания, размещенные на электронном ресурсе, который представляет собой социальную сеть работников системы образования.

«Для оказания помощи молодому учителю администрацией школы организовано дополнительное методическое сопровождение, за педагогом закреплен опытный наставник», – сообщили в министерстве.

Отмечается, что до этого к молодому учителю не было претензий, более того, родители о ней хорошо отзывались. Увольнять педагога не будут.

Напомним, ранее воспитательницу детского сада в Таганроге уволили за объяснение детям сути одного из видов смертной казни – сажания на кол, которое упоминается как угроза царя главному герою в стихотворном произведении «Конек-горбунок» Петра Ершова.

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