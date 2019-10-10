В Таганроге воспитательницу детсада уволили за объяснение слов из «Конька-горбунка»

Воспитательницу детского сада в Таганроге уволили за объяснение детям сути одного из видов смертной казни – сажания на кол, которое упоминается как угроза царя главному герою в стихотворном произведении «Конек-горбунок» Петра Ершова, сообщает Ростовский областной суд.

В сообщении на сайте суда говорится, что инцидент произошел в феврале. Воспитатель читала сказку группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На вопрос, что значит «посадить на кол», она ответила: «Представьте, как кол пройдет через все тело, что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, и он умирал, потому, что кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы».

С жалобой в отношении воспитателя обратились родители. Так, сообщается, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, он отказывался идти в детсад.

По результатам служебного расследования выяснилось, что воспитатель неоднократно допускала нарушения должностной инструкции, а также применяла методы воспитания, «связанные с психическим насилием», а именно запугивание детей и психологическое давление.

В итоге с воспитательницей расторгли трудовой договор. Женщина оспорила это решение в суде. Она признала, что действительно рассказала детям об особенностях процесса казни, и заявила, что это не является психологическим насилием.

Однако суд подтвердил обоснованность решения руководства детсада, а апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.

В прошлом году внимание следователей привлекли сообщения о том, что воспитатель одного из детсадов Нижегородской области избивала детей и ругалась при них матом.

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