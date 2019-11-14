Суд приговорил жителя Бурятии к пожизненному заключению за убийство школьницы в Сочи

Краснодарский краевой суд вынес пожизненный приговор жителю Бурятии за попытку изнасилования и убийство школьницы на железнодорожной платформе в Сочи, говорится в материалах суда.

«Исследовав в ходе судебного разбирательства многочисленные допустимые доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого и необходимости постановления обвинительного приговора … Судом Тхорову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых десяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Подозреваемый был задержан в Ростове-на-Дону. Он обвинялся в совершении ряда преступлений на территории другого региона.

Суд признал обвиняемого виновным по статьям «Грабеж», «Попытка неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения», «Кража», «Разбой», «Покушение на изнасилование несовершеннолетней», «Убийство».

Убийство произошло в июле 2016 года. Тело девятиклассницы было найдено с признаками удушения и побоев рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи.