Медведев выразил надежду на отказ россиян от пластиковой тары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что россияне в будущем будут готовы к отмене пластиковой тары, и правительство примет соответствующее решение, но двигаться в этом направлении нужно постепенно.

На встрече с активистами всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в Центральном штабе МГЕР российскому премьеру рассказал, что члены организации намерены бороться с пластиком. «Я глубоко уверена, что от пластика нужно отказываться. Дмитрий Анатольевич, хотелось бы видеть ваше политическое решение по этому поводу», – приводит слова одной из активисток «Интерфакс».

«Не могу с вами не согласиться, что экология - это не только государственное решение, а также отношение конкретного человека», – сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что за последние годы произошел «взрыв использования пластика». «Продуктов из пластика накопилось огромное количество и на суше, и, к сожалению, в море. Это мина для развития на столетие вперед», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что отказываться от пластика необходимо постепенно, например, использовать альтернативную упаковку.

«Скажу честно, что это невозможно сделать по росчерку пера. Например, с завтрашнего дня пластиковую тару запрещаем. И что дальше?» – сказал Медведев.

«Это могут быть и различного рода виды бумаги, упаковка, которая подлежит полной утилизации. Или надо создавать производства, которые будут потреблять этот пластик в полном объеме. Но это сделать не очень просто. Но делать шаги в этом направлении надо», – отметил премьер.

Ранее Медведев не исключил, что на законодательном уровне может быть рассмотрен вопрос о запрете одноразовой пластиковой посуды в стране.