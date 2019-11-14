Иностранное вмешательство выявлено в 19 субъектах России

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России выявила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 субъектах страны, сообщил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня», – цитирует Пискарева ТАСС.

«Эту активность проявляют 12 государств Европы, США. Мы насчитали более 50 юридических, физических, иностранных лиц, либо российских, но работающих за деньги из-за границы», – добавил он.

В сентябре комиссия Госдумы подтвердила попытки иностранного вмешательства в российские выборы.