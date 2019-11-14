Киев направил Токио ноту из-за участия в соревнованиях каратистов из ДНР

Украинское посольство в Токио направило ноту в министерство иностранных дел Японии в связи с участием спортсменов из самопровозглашенной Донецкой народной республики в соревнованиях по каратэ в японской столице.

Представители ДНР 7-10 ноября в Токио приняли участие в соревнованиях по каратэ, которые проводила частная организация «Всемирная федерация каратеномити», сообщает Р-Спорт.

«В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия», – сообщили в посольстве.

Там добавили, что Япония с 2014 года поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований.

«Ну все, теперь всю Японию придется вносить в базу «Миротворец», – сыронизировали по этому поводы авторы Telegram-канала радио Sputnik.