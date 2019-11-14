В Москве задержан «кислотный маньяк»

Cотрудники правоохранительных органов задержали в Москве преступника, который облил кислотой дверь подъезда одного из домов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию с заявлением обратилась 38-летняя москвичка. По ее словам, преступник облил едкой жидкостью домофон и дверь подъезда на Радужной улице, в результате чего женщина получила химические ожоги, передает РЕН ТВ.

Экспертиза показала, что в составе вещества содержится серная кислота.

Как пишет портал Life.ru, из-за действий мужчины, разбрызгавшего кислоту, пострадала 63-летняя пенсионерка.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На допросе мужчина представился Иваном Васильевичем Буншем. Так звали персонажа фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию, сообщает «Росбалт».