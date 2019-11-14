«Северному потоку – 2» предсказали новые трудности с ЕК

Решение немецкого парламента по «Северному потоку – 2» придется согласовывать с Еврокомиссией, этот процесс может быть непростым, выразил мнение эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По словам Митраховича, принятие бундестагом законопроекта, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, «очень важно для «Северного потока – 2», «поскольку для России и ее партнеров в этом проекте важно не только построить инфраструктуру, но и обеспечить ее полноценное использование», передает RT.

«В частности, чтобы газопровод можно было заполнить, если не на 100% сразу же, то по крайней мере, чтобы он не стоял полупустым», – пояснил Митрахович.

Однако, по мнению эксперта, такое решение немецкого парламента было ожидаемым, поскольку значительная часть политического сообщества Германии, и тем более бизнеса хотела, чтобы этот проект работал.

«Другой вопрос, что на подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение... еще придется согласовывать с Европейской комиссией», – обратил внимание Митрахович, предположив, что этот процесс может быть непростым.

В то же время эксперт выразил мнение, что с учетом позиции Германии и ее роли в ЕС затормозить выведение проекта из-под норм Третьего энергопакета в среднесрочной перспективе на уровне Европейского союза не получится.

Накануне Бундестаг принял законопроект о выводе «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕС.

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах, после чего ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС. Директива значительно бы ограничила возможности использования газопровода, и Германия решила обойти ограничения при помощи специального закона.

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