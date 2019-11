Сын Мика Джаггера спел русский рэп-хит

Сын 76-летнего фронтмена рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера Лукас Джаггер опубликовал в соцсети видео, на котором поет хит российских рэперов Элджея и Feduk «Розовое вино».

«Русская музыка потрясающая», – написал Лукас.

Лукас Джаггер – сын Мика Джаггера и бразильской модели и телеведущей Лусианы Морад, родился 18 мая 1999. Лукас – седьмой из восьми детей музыканта.

Ранее участники группы Queen восхитились балалаечником из России, который исполнил их песню The Show Must Go On.