Группа Queen восхитилась российским балалаечником

Музыканты группы Queen высоко оценили исполнение их песни The Show Must Go On балалаечником из Перми Андреем Киряковым.

«Какое отличное исполнение! Спасибо Андрею Кирякову за это Queen на трех балалайках из России с The Show Must Go On», – прокомментировали музыканты кавер-версию своей песни в Instagram под выложенным отрывком из видео.

«Спасибо за вашу музыку, спасибо за вашу легенду, я люблю вас, Queen», – ответил на комментарий музыкантам Киряков.

Он пояснил, что супруга рассылает «по официальным страницам исполнителей версии их песен».

«Я счастлив, что мое творчество оценили настоящие мировые легенды. Это очень круто! Я очень люблю творчество группы Queen, и для меня было настоящим удовольствием переложить ноты великого хита на нашу русскую балалайку, даже на три русские балалайки. Для этого я и создал проект «Три балалайки», чтобы показать, что наш народный инструмент может все и понятен, узнаваем и любим во всем мире. И вот тому доказательство!» – рассказал музыкант.

В пресс-релизе исполнителя отмечается, что ранее его версии песен известных исполнителей оценили Светлана Лобода и Сергей Жуков.

В репертуаре артиста присутствуют кавер-версии песен групп Nirvana, Scorpions, Prodigy, ABBA, а также исполнителей Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана и других.