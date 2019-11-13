Захарова заявила о мировой борьбе за внимание Африки

За Африку сейчас развертывается качественно новая конкуренция, значение этого континента в мире изменилось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Изменилось значение Африки в жизни нашей планеты. Внимание к региону огромно. По целому ряду показателей идет или началась настоящая борьба мирового масштаба за континент», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что раньше борьба разворачивалась за ресурсы континента, а теперь идет «качественно иная конкуренция» за внимание Африки.

«Речь идет о включении в орбиту собственных интересов целого ряда регионов, стран, организаций, объединений», – отметила Захарова.

Дипломат считает, что для 80% населения Африки основным способом получения информации остается радио, а это «совершенно меняет расклад мировой информационной повестки».

«На эти цифры нужно обращать внимание и взять их в проработку», – сказала она.

Захарова напомнила о саммите Россия – Африка, который прошел в октябре в Сочи, и заметила, что он продемонстрировал «особую роль» Африканского континента.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об успехе этого саммита.