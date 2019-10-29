Западные СМИ способствуют успеху России в Африке

На Западе крайне ревниво отреагировали на прошедший в Сочи саммит «Россия-Африка». Западные политологи явно завидуют большому успеху этого мероприятия и пытаются объяснить его усилиями «российской пропаганды». Однако на самом деле причины интереса стран Африки к России в другом, а к работе российской пропаганды на данном направлении есть большие вопросы.

Прошедший в Сочи саммит «Россия-Африка» продолжает сильно беспокоить международное сообщество. Как отмечает московский центр Карнеги (один из немногих финансируемых из США мозговых центров, публикующих относительно взвешенную аналитику о российской внешней и внутренней политике), успех мероприятия сомнению не подлежит.

Когда аналогичное мероприятие организовывали США, к ним приехали лишь 34 главы африканских государств. В Россию – 43, а делегации прислали все 54 страны. Больше сумел собрать только Китай, но его товарооборот с Африкой несравним с нашим.

Более того, что раньше было анекдотом, теперь становится эффективным инструментом международной политики. В анекдоте рассказывалось про еврея, который читал искючительно антисемитскую прессу, потому что в ней евреи правят миром. Западные СМИ регулярно публикуют статьи о российских неуловимых хакерах, о спецоперациях ГРУ и о том, как Россия по всему миру вмешивается в выборы – и в результате авторитет Москвы на международной арене растет все выше и выше, в том числе и в Африке.

Очень показательна в этом отношении статья в «Нью-Йорк Таймс», написанная московским корреспондентом Антоном Трояновским. Этот журналист ранее писал для «Вашингтон Пост» и «Уолл Стрит Джорнал», а значит, отлично знает, что нужно американским редакторам и американским читателям. Статья озаглавлена «Новое послание: Россия тренирует свою пропагандистскую машину на Африке».

Сперва автор последовательно пересказывает все популярные страшилки про «Вагнера» и Евгения Пригожина, финансирующего «вмешательство» российских политтехнологов в американские выборы. Отметим, что, когда французский политтехнолог Жак Сегела работал в той же Африке, а также в Израиле и Польше, никто не кричал о «французском вмешательстве». Как и работа ныне отбывающего наказания Пола Манафорта на Януковича никому не дала повода назвать бывшего украинского президента «американским ставленником».

На эту тему

Также Трояновский предупреждает, что Россия якобы намерена помогать политику из Кот'д'Ивуар Мамаду Кулибали победить на следующих выборах и рассказывает о переговорах государственного агентства ТАСС с коллегами из Ганы о предоставлении информации. Кроме того, в статье рассказывается о планах RT и агентства «Спутник» проводить семинары для африканских журналистов.

Значительная часть статьи создает у читателя ощущение, что Россия намерена «отозвать» пропагандистов, которые ранее занимались «вмешательством во внутренние дела США» и перебросить их на «африканский фронт». Однако финал несколько смазывает впечатление. Автор цитирует министра иностранных дел Джибути Махмуда Али Юсуфа, который сперва перечисляет страны, пострадавшие от «ошибочной политики Запада» – это Ирак, Афганистан, Сирия и Ливан (возможно, имеется в виду Ливия, хотя гражданскую войну 1975-1990 годов в Ливане тоже можно отчасти объяснить неверным поведением западных стран).

После того Али Юсуф говорит: «Почему бы нам не попробовать новый подход? Новое послание? Возможно, Россия – это альтернативный вариант».

С такой концовкой определить эту статью в 90% негатива, публикуемого американскими СМИ о России никак не получается. Детально расписав российские пропагандистские мощности, готовые обрушиться на Африку, «Нью Йорк Таймс» внезапно демонстрирует, что Россию в Африке реально ждут, и «кремлёвской пропагандой» это не объяснить. Африканские политики отлично знают, к чему приводит западное вмешательство, и отлично видят, что Россия ведет себя совершенно по-другому.

При этом нет ни малейших сомнений в том, что экономическое, политическое и военное сотрудничество Москвы с африканскими странами должно сопровождаться пиар-поддержкой.

О важности качественной информационной поддержки любой деятельности отлично свидетельствует история с 20 миллиардами долларов долгов, которые Россия списала странам Африки. Имелись в виду советские долги, списанные начиная с 1990-го и заканчивая 2008 годом. Однако западные пропагандистские и российские оппозиционные СМИ выжали максимум негатива из этой чисто экономической информации, повернув ситуацию «в России дети голодают, а мы долги африканцам прямо сейчас даем и тут же списываем». Разумеется, никто из них не извинился и не разъяснил своим читателям, что на самом деле имелось в виду.

Поэтому любая деятельность должна тщательно разъясняться, африканские журналисты должны приезжать на стажировки в Россию, а наши специалисты – устраивать семинары для молодых коллег из Африки. Тем более, благодаря «Нью Йорк Таймс» и другим западных изданиям, у африканцев не будет ни малейших сомнений в том, что российская пропагандистская машина – самая лучшая и мощная.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД