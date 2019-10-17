Как победить страх и ненависть Америки к России

О том, что в освещении России западными СМИ есть некоторый перекос в сторону негатива, мы догадывались давно. Теперь стало известно, насколько силен этот перекос. Два процента позитивных новостей о России в целом по Северной Америке, Европе и Японии. То есть только одна новость из пятидесяти, появляющихся в западных печатных и электронных изданиях, а также на радио, про нашу страну, носит положительный характер. Половина – это негатив, и оставшиеся 48% – вроде бы нейтральные.

Отметим, что в проведенном МИА «Россия сегодня» объемном исследовании отсутствует оценка объективности этих новостей – то есть мы не знаем, сколько из них – абсолютные фейки, сколько – извращенные интерпретации, а сколько соответствуют действительности. Но это не так уж принципиально, большинство потребителей информации не имеют ни времени, ни желания ее проверять.

Конечно, в первую очередь зашкаливает процент негатива о России в информационном поле США – там плохих новостей о нашей стране 90,8%, лишь 8,9% нейтральных и всего 0,2% позитивно-окрашенных сообщений. 0,2% – это одна хорошая новость про Россию из пятисот.

В результате нет абсолютно ничего удивительного в том, что, согласно социологическим опросам, американцы все хуже и хуже относятся к нашей стране. По данным прошлогоднего опроса Economist и YouGov, только 2% американцев считают Россию союзником, 10% – дружественным государством, в то время как 65% – врагом или недружественным государством. 23% воздержавшихся от ответа, видимо, вообще не интересуются международной политикой.

В сентябре этого года число считающих Россию союзником увеличилось до 3%, другом – уменьшилось до 9% (то есть сумма осталась неизменной, в рамках статпогрешности). При этом число тех, кто относится к нам, как к врагу или недружественному государству, увеличилось до 71%, а количество неопределившихся, соответственно, снизилось до 17%.

Gallup публикует следующие данные: в начале 2019 года 52% американцев считали Россию «критической угрозой». В 2016 году, накануне избрания Трампа, таких было 39%, а в далеком 2004-м – лишь 18%.

Причем страх и ненависть по отношению к России отлично ложатся на старые дрожжи холодной войны – молодежь меньше боится нашу страну, чем те, кому больше 60 лет, а больше всего не любят русских те, кому больше 65. Среди пожилых американцев Россию считают угрозой более 80% опрошенных.

Еще один интересный момент – если брать расовый состав, то больше всего не любят Россию чернокожие (44% считают нас врагом), на втором месте – белые (39%) и затем с большим отставанием идут испаноязычные (26%). Вероятно, они просто не понимают массированную антироссийскую пропаганду на английском языке. Слово «пропаганда» тут единственное уместное, называть информированием 90 с лишним процентов негатива о другой стране никак нельзя.

И в целом цифры соцопросов отлично коррелируют с результатами исследования по пропаганде. Как и в любой стране мира, наименее критично к публикациям в СМИ относятся малообразованные люди (отсюда внезапное первое место по нелюбви к России у негров) и пожилые, привыкшие считать, что «в газетах врать не будут».

Что в этой ситуации делать России? Да в целом все то же самое, только интенсивнее и активнее. Создавать альтернативные источники информации – такие, как RT.

Перенести в Вашингтон моду на анонимные Telegram-каналы. Поддерживать политиков, которые выступают за нормализацию отношений с Россией – не финансово, разумеется, это в нынешних реалиях компромат, а медийно и идейно. Развивать «народную дипломатию», для чего, наконец, отменить въездные визы.

Поддерживать разнообразные студенческие и школьные обмены. Приветствовать приезд американских ученых и исследователей в нашу страну на длительные стажировки. Предоставлять политическое убежище и дальнейшую медийную арену преследуемым оппозиционерам.

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Еще можно, например, российским посольствам регулярно подавать в суд на СМИ за особо наглые фейки. Денег требовать не надо, это опять-таки воспримут негативно, а вот требовать право на ответ – можно и нужно. В целом нашим дипломатам и политикам хорошо бы почаще общаться с иностранными СМИ, одна Мария Захарова за всех не справится.

США победили в холодной войне (да-да, это не они победили, это мы добровольно удалились с площадки «большой игры», но не будем углубляться в тонкости и самоутешительные детали), так вот, США победили в холодной войне благодаря открытости и свободе. Да-да, мы опять-таки отлично понимаем, что это были иллюзия открытости, а также имитация свободы, но тем не менее.

Нет никаких предпосылок для того, чтобы в новой холодной войне что-то принципиально поменялось. США закрываются и страдают шпиономанией в худших советских традициях – значит, Россия должна улыбаться и привечать свободу в ее разнообразных проявлениях. Закрытые государственные системы рано или поздно всегда проигрывают открытым – это исторический закон, не менявшийся со времен номов Древнего Египта и Междуречья.

И если США решили закрыться и бояться, то наш исторический долг – выиграть. Не зря ж они боятся.

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