Захарова обвинила Болтона в распространении фейков

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, а также американское издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg извиниться перед Россией за распространение фейков.

Захарова напомнила, что в начале июня WSJ организовало форум. Выступая на нем, Болтон обвинил ряд стран, в том числе Россию, в распространении фейков о разногласиях в администрации Трампа, пишет она на своей странице в Facebook.

Спустя три месяца Трамп уволил Болтона, заявив: «Я вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги более не нужны в Белом доме. Я крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации».

«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и соответственно стало инструментом пропаганды? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США?» – возмутилась Захарова.

По ее мнению, все вышеперечисленные должны извиниться за распространение фейков перед Россией, «потому что пора».

Ранее МИД рассказал об отношениях России и США после ухода Болтона.

Напомним, Джон Болтон ушел в отставку с поста советника главы американского государства. Сообщалось о разногласиях президента США Дональда Трампа и Болтона по вторжению в Ирак.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды.

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