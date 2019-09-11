Стало известно о разногласиях Трампа и Болтона по вторжению США в Ирак

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о разногласиях главы американского государства Дональда Трампа и его советника Джона Болтона, отправленного в отставку, по поводу вторжения США в Ирак в 2003 году.

Мнучин подтвердил, что их взгляды «на войну в Ираке очень отличались». Министр сообщил, что Трамп «ясно давал это понять», передает ТАСС.

CNN сообщает, что в понедельник между Трампом и Болтоном произошел ожесточенный спор из-за желаения Трампа пригласить талибов на переговоры в резиденцию в Кэмп-Дэвид.

По версии Болтона, он предложил подать в отставку, но Трамп перенес разговор «на завтра».

Трамп заявлял, что в понедельник сообщил Болтону о своем решении отправить его в отставку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отставке Болтона.

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