В МИД высказались об изменении позиции России в отношении США после ухода Болтона

Позиция Москвы в отношении Вашингтона после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась. Россия не ожидает чего-либо от перестановки, так как подобные изменения не ведут к нормализации отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают отставку Болтона и можно ли ожидать подвижек, в частности в вопросе продления ДСНВ, что в Москве не могут давать какие-либо оценки, так как «это сугубо внутреннее дело США», передает РИА «Новости».

«Мы многократно наблюдали в прошлом, что те или иные перестановки в составе администрации совершенно не ведут ни к улучшению отношений ни к их нормализации, вопреки заявлениям, которые делают высокопоставленные представители той же самой администрации», – добавил Рябков.

В связи с этим «никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может».

«Наша позиция прежняя, мы судим по делам. Не по заявлениям, не по намерениям. Когда мы увидим какие-то сдвиги в будущем, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что что-то изменилось. Но повторяю, что в этом нет никакого элемента персонификации американской внешней политики», – отметил замглавы МИД.

Рябков указал также, что заявления США о возможности новых санкций против Роснефти из-за закупок нефти у Венесуэлы и Ирана нелегитимны.

«Но мы не боимся никаких санкций, Роснефть давно уже под санкциями», – подчеркнул замглавы МИД.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против Роснефти за сотрудничество с Венесуэлой.

Напомним, Джон Болтон ушел в отставку с поста советника главы американского государства. Сообщалось о разногласиях президента США Дональда Трампа и Болтона по вторжению в Ирак

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД