В МИД высказались об изменении позиции России в отношении США после ухода Болтона

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Польша сделала Украине подарок за счет России

Польша снова выкручивает руки Газпрому Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». Такой подарок Украине сделала Польша. Время для вынесения решения вряд ли случайно, а само это решение может иметь серьезные последствия для всего газового рынка России, Украины и Европы. Подробности...
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Эстонские «нацисты» защитили русский язык

Перевод русских школ на эстонский язык откладывается на неопределенный срокФото: David Keyton/AP/ТАСС
В эстонском парламенте разыгралась настоящая комедия. Точнее – трагикомедия, если исходить из интересов русскоязычного населения республики. Законопроект о тотальной ликвидации русского языка в сфере образования, написанный по аналогии с украинским законом, был отвергнут и сдан в утиль. Причем «на горло собственной песне» ради этого наступили даже радикальные русофобы. Что же произошло? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были и времена полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...

Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              В МИД высказались об изменении позиции России в отношении США после ухода Болтона

              11 сентября 2019, 10:21

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Позиция Москвы в отношении Вашингтона после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась. Россия не ожидает чего-либо от перестановки, так как подобные изменения не ведут к нормализации отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

              Рябков заявил, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают отставку Болтона и можно ли ожидать подвижек, в частности в вопросе продления ДСНВ, что в Москве не могут давать какие-либо оценки, так как «это сугубо внутреннее дело США», передает РИА «Новости».

              «Мы многократно наблюдали в прошлом, что те или иные перестановки в составе администрации совершенно не ведут ни к улучшению отношений ни к их нормализации, вопреки заявлениям, которые делают высокопоставленные представители той же самой администрации», – добавил Рябков.

              В связи с этим «никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может».

              «Наша позиция прежняя, мы судим по делам. Не по заявлениям, не по намерениям. Когда мы увидим какие-то сдвиги в будущем, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что что-то изменилось. Но повторяю, что в этом нет никакого элемента персонификации американской внешней политики», – отметил замглавы МИД.

              Рябков указал также, что заявления США о возможности новых санкций против Роснефти из-за закупок нефти у Венесуэлы и Ирана нелегитимны.

              «Но мы не боимся никаких санкций, Роснефть давно уже под санкциями», – подчеркнул замглавы МИД.

              Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против Роснефти за сотрудничество с Венесуэлой.

              Напомним, Джон Болтон ушел в отставку с поста советника главы американского государства. Сообщалось о разногласиях президента США Дональда Трампа и Болтона по вторжению в Ирак

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды.

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