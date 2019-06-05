Подавляющее большинство американцев сочли Россию угрозой

Большинство американцев считают, что Россия представляет угрозу для США, следует из опроса, проведенного в конце мая независимой исследовательской службой SSRS.

Угрозой Россию считают 83%. При этом 34% американцев назвали Россию «весьма серьезной угрозой», 31% – «достаточно серьезной угрозой», 18% видят в России только небольшую угрозу, и лишь 15% респондентов заявили, что не видят вообще никакой угрозы в России. 2% затруднились ответить на вопрос, передает ТАСС.

В опросе участвовали 1006 американцев. Исследование проводилось 28-31 мая по телефону, вопросы задавались на английском и испанском языках. Из всех респондентов 34% опрошенных оказались сторонниками Демократической партии, 27% – сторонниками Республиканской партии, остальные представились как независимые.

Отметим, что в марте Госдеп насчитал около 50 стран, которые якобы могут нанести существенный урон безопасности США.

В конце февраля Gallup также опубликовал данные опросы, из которого следует, что большинство американцев считают Россию более опасной, чем Китай, Северную Корею или Иран.