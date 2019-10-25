В Африке почти всем нужна Россия

В России одновременно никогда еще не находилось столько глав иностранных государств. В Сочи прошел первый в истории политический саммит «Россия – Африка» и экономический форум, на которые прибыли главы почти всех государств Африки и межгосударственных объединений, число участников превысило шесть тысяч человек.

На полях форума много говорили о сравнении российского и советского периодов в отношениях с Африкой. Основное отличие – никакого идеологизированного деления стран на «наших» и «не наших» не осталось. В Сочи приехали все или почти все, и почти всем «нужна Россия».

Форум наглядно показал, что ни о какой международной изоляции России не может быть и речи. Рестрикции мобилизуют здоровые силы на развитие, а партнеры уважают Россию больше после того, как она не стала под давлением уступать позиции.

Критическую позицию в отношении России последовательно занимают лишь три небольшие африканские страны, не играющие существенной роли ни в политическом, ни в экономическом профиле континента. Подавляющее большинство стран Африки выступают на стороне России или придерживаются дружественного нейтралитета.

Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Самостоятельным центром силы и принятия решений. К 2063 году Афросоюз ставит задачу добиться экономического и политического единства континента, но уже сейчас видно, что Африка – это не просто пространство, ограниченное берегами континента, но партнер, самостоятельный игрок. Африканские лидеры все чаще принимают совместные либо согласованные решения, осознают себя сплоченной группой.

Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Ключевое преимущество российского подхода происходит из естественных отличий. Если ЕС, США и Китаю нужны прежде всего природные ресурсы Африки, Россия (у которой «все свое») нужны новые рынки сбыта, покупатели. И нужна самостоятельная сильная Африка, которая будет не отдавать сырье импортерам почти бесплатно, а потреблять и перерабатывать его сама.

Тем не менее, политику на форуме почти не обсуждали. И официально, и на полях доминировала экономическая повестка. Форум посетили не только политические лидеры Африки, но и владельцы крупнейших африканских финансово-промышленных групп: Вале Тинубу и Изабель душ Сантуш, Сидики Доколо – эти люди сейчас решают, в каком направлении будут развиваться экономические системы континента.

Африканцы приехали в Сочи с деньгами, а не за деньгами. В 2014–2018 гг. Африка оказалась единственным регионом мира, показавшим существенный рост объема российского экспорта - на 8,1 млрд долларов в абсолютном выражении и на 86% в относительном, в т. ч. на 6,63 млрд долларов (+87%) в Северную Африку и на 1,47 млрд долларов (+85%) в Африку к югу от Сахары. Российские участники бизнес-форума искали и находили новых покупателей, возможности для расширения рынков сбыта. Общий накопленный объем российского экспорта в Африку за последние 10 лет составил около 100 млрд долларов, среди покупателей лидируют Египет (37,5 млрд); Алжир (25,8 млрд); Марокко (8,4 млрд); Тунис (4,7 млрд); Нигерия (3,2 млрд).

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Африка остается пока последним большим не поделенным пространством возможностей. Неразведанные запасы полезных ископаемых, неосвоенные и быстро растущие потребительские рынки, в самом начале развития находятся все базовые системы инфраструктуры. На Африку приходится 65% неиспользуемых пахотных земель и 30% минеральных ресурсов мира.

Медицина, образование и информационно-коммуникационные технологии будут определять ландшафт российско-африканского сотрудничества на ближайшую декаду наряду с «экспортом безопасности» и продовольствия. Эти направления отвечают и возможностям России, и потребностям Африки.

Через три года, уже в Аддис-Абебе, пройдет второй саммит, к этому времени роль Африки в развитии российской экономики будет уже заметна почти каждому.

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