Назван самый сексуальный мужчина в мире

Американский исполнитель Джон Ледженд удостоился звания самого сексуального мужчины планеты по версии журнала People.

Певец признался журналу, что присвоенное ему звание одновременно радует и пугает.

«Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула», – заявил он.

Ледженд является обладателем премий «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».

Кроме того, 40-летний исполнитель снялся в мюзикле «Ла-Ла Ленд» и появлялся в сериалах «Мастер не на все руки» и «Подземка».

33-летняя супермодель Крисси Тейген, которая уже шесть лет живет в браке с Леджендом, написала в Twitter, что ее переполняет чувство гордости.

«Я осуществила свою мечту, связав жизнь с самым сексуальным из ныне живущих мужчин!» – написала она.

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk — christine teigen (@chrissyteigen) 13 ноября 2019 г.

В прошлом году самым сексуальным мужчиной в мире People назвал британского актера Идриса Эльбу, а в 2017 – Блейк Шелтон.