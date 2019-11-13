Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По данным следствия, Югов в 2009-2015 годах развращал двух маленьких девочек, а также вовлек одну из них «в совершение антиобщественных действий» (детали официально не уточняются), передает РИА «Новости».

Место нахождения подозреваемого Югова неизвестно, он объявлен в розыск.

По данным портала «Челябинск онлайн», следствие подозревает бывшего судью в развращении дочерей сводного брата, который и заявил в полицию, а упомянутые в пресс-релизе «антиобщественные действия» якобы сводились к совместному употреблению алкоголя и просмотру порно.

Отмечается, что отец девочек жаловался на родственника, когда тот еще был действующим федеральным судьей. В декабре 2018 года Югов сам ушел в отставку.

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