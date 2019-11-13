Предсказано «позорное поражение» США в Сирии

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков выразил уверенность, что США ожидает позорное военное поражение, если Вашингтон не решит добровольно покинуть Сирию.

Сивков выразил уверенность, что «уход американцев из Сирии неизбежен».

«Он может быть добровольным с минимальными репутационными, материальными и людскими потерями или вынужденным под давлением иррегулярных формирований. В последнем случае это будет восприниматься как позорное военное поражение со значительными потерями в личном составе, технике и ресурсах», – отметил Сивков на страницах «Военно-промышленного курьера».

«Анализ системы базирования и деятельности группировки войск США в Сирии свидетельствует о том, что иррегулярные формирования могут принудить их к уходу нанесением неприемлемого ущерба, блокадой баз и охраняемых объектов. Для ударов будут использоваться беспилотники и реактивные снаряды (как промышленного, так и кустарного производства). Маршруты движения американских войск и конвоев начнут минировать», – уверен эксперт.

Сивков обращает внимание, что войска США «не имеют эффективных средств ПВО, способных отражать удары простейших дронов», а значит «у американцев остается один реальный способ борьбы с такой угрозой – уничтожение групп запуска БЛА (беспилотников) и РС (реактивных снарядов) до того, как они нанесут удар».

«Однако обеспечить в реальном масштабе времени контроль пространства в радиусе 40–50 километров от базы имеющимися силами весьма затруднительно», – отмечает эксперт.

«Базы США в Сирии крайне уязвимы. И если им пока не нанесен ущерб, так только потому, что еще никто не ставил задачу их атаковать. А когда такое решение будет принято, потери американцев начнут быстро расти», – уверен Сивков.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США хотят отделить Заевфратье от Сирии и создать на этих территориях квазигосударство.

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