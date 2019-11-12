Климов разъяснил механизм признания физлица иноагентом

Физические лица могут быть признаны в России иностранными агентами, только если они сотрудничают с организациями, уже обладающими статусом иноагентов, сообщил руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов.

У него спросили, что предусмотрено ли законопроектом наделение физлица статусом иноагента просто за получение гонорара. Климов ответил, что это невоможно – для получения статуса нужно «активно сотрудничать с официально признанными иноагентами в нашей стране», передает ТАСС.

«Если вы просто получили гонорар, то это вопросы к налоговой инспекции», – сказал сенатор.

Он добавил, что для получения статуса иноагента физлицо должно «на постоянной основе [сотрудничать] с официально признанным иноагентом». Также Климов напомнил, что квалифицирующим признаком для отнесения к иностранным агентам является ведение политической деятельности.

«Они (поправки к законопроекту о СМИ-иноагентах) отличаются от того, что уже было внесено (в Госдуму), только тем, что они стали более подробными, чтобы слишком большое число людей случайно не оказались как физические лица иноагентами. Это коснется, на мой взгляд, человек 20-30 на всю Россию», – сказал Климов.

В пятницу Климов сообщил, что верхняя палата российского парламента направит в Госдуму поправки, предполагающие введение административной ответственности для физлиц, которые распространяют информацию в России на зарубежные средства и нарушающие законодательство. Он отметил, что такие физлица могут быть признаны иноагентами.

В Кремле призвали не делать «эвентуальные ужастики» в связи с обсуждением закона о физических лицах – иностранных агентах.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что в России закон об иноагентах мягче, чем за рубежом – в том числе в США.