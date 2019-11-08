В Совфеде предложили ввести ответственность для физлиц-иноагентов

Совфед направит в Госдуму поправки, предполагающие введение административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в России на зарубежные средства и нарушающих законодательство, эти физлица могут быть призваны иноагентами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Мы подготовили свои предложения к рассматриваемому в Госдуме законопроекту, который может быть принят до конца года. Физлица, распространяющие в РФ информацию с использованием зарубежных средств, могут быть призваны иноагентами, за нарушения предлагается ввести административную ответственность», – сказал Климов, передает РИА «Новости».

По его словам, в дальнейшем, при усилении информационного давления на Россию, не исключено ужесточение ответственности вплоть до уголовной.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России закон об иностранных агентах мягче, чем за рубежом – в частности, в США.